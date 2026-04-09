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La Asl mette in vendita computer, monitor e stampanti: come presentare l’offerta

di Redazione
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Grosseto. Dal primo aprile sono aperte le iscrizioni per poter partecipare all’asta telematica di materiale informatico dismesso dall’Asl Toscana sud est.

Tramite l’Istituto vendite giudiziarie di Arezzo e Siena, dalle 12 di venerdì 24 aprile saranno messi all’asta 23 lotti, ciascuno composto da:

  • 5 computer desktop;
  • 4 monitor;
  • 1 stampante laser.

Gli hard disk dei computer sono stati rimossi e in alcuni casi i Pc potrebbero essere sprovvisti di Ram.

La vendita avverrà al miglior offerente con prezzo base di partenza pari a 0,00 euro e la partecipazione sarà possibile previa registrazione sul portale Iva, al link https://arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it/

Il termine ultimo per presentare un’offerta è fissato per le 17 di martedì 28 aprile.

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