La Asl mette in vendita computer, monitor e stampanti: come presentare l’offerta

Grosseto. Dal primo aprile sono aperte le iscrizioni per poter partecipare all’asta telematica di materiale informatico dismesso dall’Asl Toscana sud est.
Tramite l’Istituto vendite giudiziarie di Arezzo e Siena, dalle 12 di venerdì 24 aprile saranno messi all’asta 23 lotti, ciascuno composto da:
- 5 computer desktop;
- 4 monitor;
- 1 stampante laser.
Gli hard disk dei computer sono stati rimossi e in alcuni casi i Pc potrebbero essere sprovvisti di Ram.
La vendita avverrà al miglior offerente con prezzo base di partenza pari a 0,00 euro e la partecipazione sarà possibile previa registrazione sul portale Iva, al link https://arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it/
Il termine ultimo per presentare un’offerta è fissato per le 17 di martedì 28 aprile.