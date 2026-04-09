“La sorgente di Castalia”: premiazione del concorso letterario

Follonica (Grosseto). Il Kiwanis Club Follonica, presieduto dal presidente pro tempore Carla Moscatelli, ha indetto la prima edizione del premio letterario internazionale “La sorgente di Castalia”, che si rivolge a tutti coloro i quali intendano cimentarsi in componimenti poetici, senza limiti di prossimità.

Il tema in concorso, redatto da Daniela Cecchini, madrina d’onore dell’evento e membro di giuria, è “Dalla logica dell’indifferenza alla cultura dell’incontro per una rinnovata solidarietà intergenerazionale”.

Il premio è stato istituito allo scopo di promuovere e incoraggiare la diffusione degli ideali kiwaniani diretti al servizio dei bambini del mondo.

Il tema “Dalla logica dell’indifferanza alla cultura dell’incontro” incarna i principi e gli ideali del Kiwanis Club International, il cui motto è “Al servizio del bambini del mondo” e propone un’analisi dell’evoluzione del rapporto tra genitori e figli. La scelta è stata curata dalla giornalista Daniela Cecchini, che sarà madrina d’onore della cerimonia, alla quale assisteranno autorità civili e kiwaniane.

Sono arrivati alla segreteria del Kiwanis di Follonica numerosi componimenti poetici provenienti da ogni parte di Italia.

A vagliare le numerose opere giunte è stata una giuria di qualità, composta da: Daniela Cecchini, Gordiano Lupi e Patrizio Avella, nomi di assoluto rilievo nel panorama culturale e critico, che hanno garantito un rigore valutativo di altissimo profilo.

Sabato 11 aprile, alle 17, a Follonica, nella sala Tirreno, in via Bicocchi 53/A, si terrà la cerimonia di premiazione e di proclamazione dei vincitori.

Durante la serata verranno conferiti due premi di eccellenza: premio di eccellenza alla carriera conferito al professor Cheikh Tidiane Gaye, eminente figura di riferimento per la promozione culturale, l’integrazione e la letteratura interculturale; premio Clinamen all’eccellenza poetica, assegnato alla professoressa Rosanna Cracco, per la capacità di declinare il verso poetico in forme di rara sensibilità ed originalità stilistica.

Il coordinamento della serata è affidato a Loriano Lotti, responsabile della manifestazione e presidente di giuria. Sarà lui, insieme alla presidente del Kiwanis Club Follonica, alla madrina e alla giuria, a svelare i nomi dei primi dieci classificati e ad assegnare i premi speciali, in un’atmosfera che si preannuncia carica di emozioni.

Inoltre, durante la serata si esibiranno alcuni allievi della scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica, accompagnati dai loro insegnanti di musica e coordinati da Sabrina Gabellieri.

Gli insegnanti sono; Maria Christine Angele, violinista e insegnante di violino, Antonella Benucci, soprano e insegnante di canto, e Andrea Vanni, pianista e insegnante di pianoforte.