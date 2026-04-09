“Ben venga Primavera!”: un incontro sulle tradizioni popolari del paese

Manciano (Grosseto). Prende il via sabato 11 aprile l’ottava edizione de “Le voci della storia”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Manciano attraverso il Museo diffuso della comunità mancianese e la biblioteca comunale “Antonio Morvidi”, in collaborazione con Teatro Studio Grosseto.

«Con questa edizione proseguiamo un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio culturale che mette al centro l’identità della comunità – dichiara il consigliere comunale con delega alla cultura, Matteo Bartolini –. Il patrimonio immateriale è fatto di tradizioni, saperi e memorie condivise che rischiano di andare perdute se non vengono raccontate e trasmesse. “Le voci della storia” rappresenta un’occasione importante per riscoprire queste radici e rafforzare il legame tra passato e presente».

Il tema scelto per l’edizione 2026 è Il “Museo invisibile. Memorie, tradizioni e altri patrimoni immateriali”, un percorso che prosegue il lavoro avviato lo scorso anno sul patrimonio culturale locale, concentrando l’attenzione su ciò che non ha una forma materiale ma rappresenta un elemento fondamentale dell’identità di una comunità.

Tradizioni vive, espressioni orali, pratiche sociali, riti, feste e saperi tramandati nel tempo diventano il filo conduttore di una rassegna che attraversa mesi diversi e luoghi del territorio, mettendo al centro il patrimonio immateriale secondo la definizione riconosciuta a livello internazionale.

L’incontro

Il primo appuntamento è in programma sabato 11 aprile alle 17.00 a Manciano, a Le Stanze in via Cavour, con l’incontro “Ben venga Primavera!”, dedicato alle tradizioni popolari mancianesi tra sacro e profano legate al periodo pasquale e all’arrivo della bella stagione. Un’occasione per riscoprire usi, riti e momenti della vita comunitaria che hanno segnato per generazioni il calendario locale.

La rassegna proseguirà nei mesi successivi con incontri, conversazioni e spettacoli che toccheranno temi diversi, dal mondo etrusco al teatro, dalle leggende locali al dialetto, coinvolgendo studiosi, artisti e realtà culturali del territorio.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio turistico di Manciano (tel. 0564.1886794, e-mail mancianopromozione@gmail.com) o la biblioteca comunale “Antonio Morvidi” (tel. 0564.625329, e-mail biblioteca@comune.manciano.gr.it).