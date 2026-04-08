“Gli amori fantastici di Vernon Lee”: alla Chelliana un incontro sulla scrittrice

Grosseto. Venerdì 10 aprile, alle 17, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto, avrà luogo un incontro con Irene Blundo sul tema “Gli amori fantastici di Vernon Lee”.

Per sviluppare tale argomento verranno analizzati e commentati in particolare due racconti della scrittrice inglese: “Dionea”, riconducibile al genere gotico, fantastico come oggi diremmo, nel quale domina il mito greco, e “L’avventura di Winthrop”, in cui i fantasmi sono culturali.

“Dionea”, una storia ricca di fervore sensuale e atmosfere magnetiche, narra della mitica ninfa che riemerge dal mare in un villaggio ligure, soggiogando e portando alla rovina chiunque incontri.

“L’avventura di Winthrop” parla dell’insolito personaggio che aveva assiduamente frequentato la villa della Contessa S. fin dal suo arrivo a Firenze e di come tutti restavano affascinati dal suo bizzarro carattere. Nonostante la giovane età, rivelava un autentico talento per la pittura, ma i conoscenti più stretti erano concordi nel ritenere che il suo ingegno non lo avrebbe portato a nulla.

Vernon Lee (pseudonimo di Violet Paget, 1856-1935), romanziera, drammaturga e saggista inglese, ha abitato per più di 50 anni in Italia, a Firenze, dove riposa nel Cimitero degli Allori. Famosa durante la vita in tutta Europa e anche in America, come testimoniano amicizie importanti fra cui figurano gli scrittori statunitensi Henry James e Edith Wharton, è però incorsa con il tempo in un ingiusto oblio. Stiamo tuttavia assistendo a una riscoperta della colta e originale autrice e questa sarà l’occasione per metterla di nuovo in luce. I suoi saggi di estetica, letteratura, musica, arte, hanno contribuito al dibattito culturale dell’epoca e hanno favorito la conoscenza di vari autori italiani all’estero. Vernon Lee ha pubblicato più di 50 libri, tra cui il dramma allegorico “Satan the Waster”, in cui rivela la sua devozione al pacifismo.

L’iniziativa, presentata da Fulvia Perillo e Letizia Stammati, si inserisce nel percorso “Amori d’autore”, organizzato dalla società Dante Alighieri di Grosseto con l’associazione culturale Letteratura e dintorni.

Saranno esposte durante la conferenza le opere degli artisti Paola Bardi e Giuseppe Di Mauro.