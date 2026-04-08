“La famiglia Campione”: lo spettacolo conclude la stagione teatrale

Arcidosso (Grosseto). Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che anche quest’anno ha proposto un programma di qualità, capace di coinvolgere il pubblico con linguaggi contemporanei e produzioni di rilievo.

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, la stagione si chiude sabato 11 aprile alle 21.00 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, con lo spettacolo “La famiglia Campione” della compagnia Gli Omini.

Lo spettacolo

Scritto e interpretato da Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini e Giulia Zacchini, lo spettacolo porta in scena uno spaccato familiare ironico e pungente, capace di raccontare dinamiche quotidiane, relazioni e fragilità con uno sguardo al tempo stesso leggero e profondo. Uno stile riconoscibile, quello de Gli Omini, che mescola realismo e invenzione, restituendo al pubblico storie vive, autentiche e ricche di umanità.

Biglietti e prenotazioni

Inizio dello spettacolo: ore 21.00

Biblioteca comunale di Arcidosso – Tel. 0564.965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00–13.00)

Associazione Né Arte Né Parte – Tel./WhatsApp 347 9081631 (dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00)

I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.