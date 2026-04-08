Controlli dei Carabinieri: sequestrato oltre mezzo chilo di hashish

Amiata (Grosseto). Un arresto e il sequestro di oltre mezzo chilo di hashish nell’area amiatina.
È questo l’esito dell’attività condotta dalla Tenenza dei Carabinieri di Arcidosso, con il supporto delle Stazioni di Castel del Piano e Seggiano, nell’ambito del contrasto ai reati in materia di stupefacenti.
Unarma Toscana interviene sulla vicenda evidenziando come l’operazione non rappresenti un episodio isolato, ma il risultato di un controllo del territorio costante e di una conoscenza approfondita delle dinamiche locali :«In contesti territoriali come quello amiatino si sottolinea anche realtà apparentemente meno esposte possono diventare terreno favorevole per attività illecite, proprio perché ritenute meno soggette a controllo».
Da qui il valore di una presenza quotidiana capace di intercettare segnali e movimenti anomali prima che possano strutturarsi.
Determinante la sinergia tra i reparti coinvolti, che consente di rafforzare l’efficacia dell’azione operativa e di garantire interventi tempestivi.
Unarma Toscana esprime «un sentito ringraziamento ai militari operanti, il cui impegno quotidiano rappresenta un presidio concreto di legalità e sicurezza per il territorio».