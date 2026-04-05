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Pasqua, il video messaggio di auguri del vescovo Bernardino: “La pace diventi esperienza quotidiana”

di Redazione
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Grosseto. Ecco il  messaggio di Pasqua da parte di monsignor Bernardino Giordano, vescovo delle Diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello:

“‘Buona Pasqua!’ è l’augurio che vogliamo rivolgerci e scambiarci, come un’unica grande famiglia, nelle nostre comunità di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

Per abitare il senso di questa festa, vorrei sostare sulle prime parole che Gesù Risorto rivolge ai discepoli: «Pace a voi». In questo tempo, sentiamo il bisogno che la parola ‘Pace’ diventi di casa tra noi: non solo come un auspicio o un progetto lontano, ma come un’esperienza concreta e una condivisione quotidiana.

Ma dove nasce questa pace?

Essa germoglia dal Risorto, da una Presenza che si fa nuovamente vicina. L’esperienza del ‘ritornare ai suoi’ è, per Gesù, il vero sinonimo di pace. Egli torna malgrado il tradimento subito, malgrado le ferite profonde, malgrado la solitudine e le stanchezze non condivise.

Gesù sceglie di tornare proprio lì, tra i suoi amici: non cambia compagnia, non cerca altre strade. Questo restare è il frutto maturo di un perdono immenso e di un amore divino che si fa condivisione.

L’augurio per tutti noi che questa Pasqua diventi per ciascuno l’occasione per un incontro vero con il Risorto. Solo così potremo ‘deciderci’ a vivere la pace proprio là dove siamo e così come siamo, trasformando i nostri limiti in luoghi di ripartenza.

A tutti voi, alle vostre famiglie e alle nostre comunità: buona Pasqua di Risurrezione!

+Bernardino”

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