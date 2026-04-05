Il Rally Maremma fa tappa in paese: variazione straordinaria del mercato settimanale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia informa la cittadinanza che, in occasione del Rally Maremma, in programma a Castiglione della Pescaia l’11 e 12 aprile, il parcheggio di piazza del mercato sabato 11 aprile sarà destinato all’allestimento del parco macchine della manifestazione.

Pertanto, per consentire il regolare lo svolgimento dell’evento, il consueto mercato settimanale del sabato in quella giornata non sarà effettuato. In accordo con le associazioni di categoria del commercio, il mercato sarà posticipato e recuperato in via eccezionale domenica 3 maggio, in modo da avere un vero e proprio weekend dedicato al mercato.

Questa soluzione, condivisa con operatori e cittadini, consentirà di garantire sia il regolare svolgimento del mercato, sia il successo di un evento sportivo di rilievo per il territorio.