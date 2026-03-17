Nido d’infanzia: pubblicata la graduatoria provvisoria degli iscritti

Follonica (Grosseto). Da oggi, martedì 17 marzo, è pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Follonica, la graduatoria provvisoria degli iscritti al nido d’Infanzia Le Mimose per l’anno educativo 2026/2027, consultabile al seguente link: https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=29021

Entro martedì 24 marzo potranno essere presentate eventuali istanze di riesame da parte degli interessati, purché attinenti a stati, fatti e qualità già esistenti alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella domanda stessa.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sull’albo Pretorio on line successivamente all’esame delle eventuali richieste di riesame e ne sarà data ampia diffusione tramite i canali informativi dell’Ente. Ai genitori verrà comunicata l’ammissione del/la proprio/a figlio/a via e-mail al contatto indicato nella domanda e con le medesime modalità verranno fornite tutte le informazioni relative all’inizio dell’anno educativo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Giulia Mannelli, dell’Ufficio Servizi socio-educativi, in via Roma n.47 – Tel. 0566.59411 – E-mail gmannelli@comune.follonica.gr.it.