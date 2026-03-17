Acquedotto del Fiora: gli studenti in visita al laboratorio analisi

Grosseto. Acqua e futuro, un binomio sempre più forte che vede protagoniste le nuove generazioni.

Gli studenti dell’istituto “Bernardino Lotti” di Massa Marittima si sono recati nei giorni scorsi in visita al laboratorio di analisi di Acquedotto del Fiora, accolti dai saluti del presidente Roberto Renai e dell’amministratore delegato Anna Varriale. L‘azienda ha aperto le porte del laboratorio agli alunni che, accompagnati dai propri insegnanti e dal personale specializzato del Fiora, hanno trascorso una giornata alla scoperta di una protagonista essenziale della vita di ciascuno di noi: la risorsa idrica.

La visita

I ragazzi e le ragazze della classe seconda indirizzo chimico e geotecnico, suddivisi in due gruppi, hanno sia approfondito il mondo dell’acqua e del servizio idrico integrato, sia osservato e visto in azione strumentazioni tecnologiche e test del laboratorio, potendo così comprendere la complessità e numerosità dei controlli effettuati che garantiscono ogni giorno l’alta qualità dell’acqua che arriva nelle nostre case. Un’esperienza speciale dal grande valore formativo, frutto della collaborazione di Acquedotto del Fiora con le scuole del territorio.

“Gli studenti e le studentesse hanno partecipato con interesse e curiosità – spiega il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai – mostrando sensibilità e consapevolezza rispetto ai temi della gestione dell’acqua, della sostenibilità ambientale e della tutela della risorsa idrica. Crediamo nei progetti educativi e nella collaborazione con le scuole del territorio e ringrazio il dirigente scolastico e i docenti dell’istituto ‘Berardino Lotti’ per aver creduto nel valore formativo di questa attività, dando l’opportunità agli alunni anche di toccare con mano alcuni degli argomenti che studiano in aula e confrontarsi con un settore strategico come quello idrico. Il laboratorio, con i suoi innumerevoli controlli, permette di far arrivare nelle case di tutti noi acqua buona e sicura e di restituirla pulita all’ambiente”.

“Ringrazio per la fattiva collaborazione – commenta il dirigente scolastico dell’istituto ‘Bernardino Lotti’Aniello Piscitelli – nell’ottica di fornire agli studenti la conoscenza delle attività del territorio e la consapevolezza delle valenze formative del loro percorso di studi”.

Il laboratorio di analisi delle acque del Fiora, con sede in via Giordania a Grosseto, è stato implementato con lo scopo di internalizzare tutti i campioni di acque destinate al consumo umano e di acque reflue. È una struttura all’avanguardia, moderna e sostenibile, con i locali progettati tenendo presente il flusso dei campioni, così da evitare contaminazione tra di essi. La strumentazione è di ultima generazione e automatizzata, in modo da aumentare l’affidabilità e la precisione delle analisi, l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione e la protezione dei tecnici relativamente ad aspetti di sicurezza sul lavoro.

Foto di archivio