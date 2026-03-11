Ospedale, Minucci: “Regione e Asl intendono ammodernare e ampliare il parcheggio sterrato?”

Firenze. “Regione e Asl intendono ammodernare e ampliare il parcheggio del Misericordia?”.

A chiederlo, con un’interrogazione a Regione e Asl Toscana Sud est, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci.

“Un’area del parcheggio, che non è pavimentata, è soggetta a ristagni d’acqua e, in occasione di acquazzoni, ad allagamenti con disagi ovvi per pazienti, visitatori e personale – sottolinea Minucci -. Vorremmo sapere se il presidente Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Monia Monni hanno in programma di intervenire per migliorare le condizioni della zona parcheggio, essenziale per migliaia di utenti”.

“Riteniamo che lo spazio riservato a parcheggio, all’ospedale Misericordia, non sia sufficiente e funzionale alla sua operatività – fa notare il consigliere regionale di Fratelli d’Italia -. Inoltre, la disponibilità di spazi adeguati, comprensivi di stalli riservati alle categorie fragili, è fondamentale per garantire la piena accessibilità ai vari servizi sanitari. Stiamo parlando di un presidio sanitario che costituisce un punto di riferimento per la città e parte della provincia”.