Giornata di preghiera e digiuno per la pace: le iniziative nelle parrocchie della provincia di Grosseto

Grosseto. Le Diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello aderiscono alla Giornata di preghiera e digiuno per la pace, indetta dalla Conferenza episcopale italiana per venerdì 13 marzo. L’iniziativa nasce come risposta accorata alla drammatica escalation di violenza in Medio Oriente e al rischio concreto di un allargamento del conflitto.

La Chiesa italiana, attraverso questa mobilitazione, ribadisce con forza che “la guerra non è e non può mai essere la risposta; che la logica della forza non può e non deve sostituirsi alla paziente arte della diplomazia”. La giornata vuole essere un’occasione corale per implorare il dono della pace in ogni angolo della terra devastato dalla distruzione e dalla morte.

Accogliendo le indicazioni dell’Ufficio liturgico nazionale, le parrocchie del territorio hanno predisposto un fitto calendario di momenti comunitari: celebrazioni eucaristiche, Via Crucis dedicate e momenti di adorazione. Naturalmente, a quanti non sarà possibile prendere parte ad un momento comunitario, sarà comunque possibile aderire con un momento di preghiera personale e con il digiuno.

Il programma

Grosseto città

Santa Lucia: Giornata interamente dedicata. Alle 8.00 Messa, Lodi e Rosario; alle 17.15 Via Crucis; alle 18.00 Messa; dalle 20.00 alle 21.00 adorazione eucaristica con invito al digiuno.

Addolorata: adorazione della Croce per tutto il giorno. Alle 8.00 Lodi; nell’ora del pranzo preghiera litanica e supplica; alle 18.00 Vespro e Via Crucis.

Sacro Cuore: preghiera per la pace nelle Messe feriali e Via Crucis alle 17.00.

Madre Teresa di Calcutta: alle 20.00 Via Crucis per la pace.

Cottolengo: alle 16.30 Via Crucis e digiuno.

Nelle altre zone delle due diocesi

Roselle: alle 17.00 Via Crucis e, a seguire, Santa Messa.

Pitigliano: in Santa Maria Assunta alle 17.00 Messa e, a seguire, Via Crucis per la pace animata dai gruppi parrocchiali. Si segnala inoltre che l’adorazione eucaristica di giovedì 12 marzo avrà come intenzione speciale la pace.

Orbetello: nella chiesa di San Francesco adorazione eucaristica dalle 8.00 alle 12.00. In Duomo alle 17.15 Via Crucis e, a seguire, Messa; a Neghelli, alle 16.45, Via Crucis e alle 17.30 Messa.

Bagno di Gavorrano: alle 8.30 Santa Messa; alle 18.00 Via Crucis con catechesi (adorazione eucaristica giovedì 12 marzo).

Campagnatico: alle 17.00 Santa Messa per la pace e alle 17.30 Via Crucis cantata.

Castell’Azzara e frazioni: Via Crucis a Selvena (alle 15.00), a Castell’Azzara (alle 16.00 con Santa Messa), a Montevitozzo (alle 18.00).

San Quirico: veglia per la pace davanti al SS. Sacramento.

San Martino sul Fiora: Santa Messa e Via Crucis.

Castiglione della Pescaia: alle 17.15 Via Crucis e alle 18.00 Messa con intenzioni per la pace.

Istia d’Ombrone: la chiesa di San Sebastiano sarà aperta fino alle 22.00 per dare modo a chi lo desideri di accendere un lumino e raccogliersi in preghiera; alle 21.00 breve momento di preghiera comunitaria.

Montorsaio: alle 15.30 Via Crucis per la pace.

Nomadelfia: Via Crucis trasmessa in tv in ogni gruppo familiare con sussidio dedicato e proposta di digiuno (rinuncia volontaria a un pasto).

Poggioferro (Piazza del Pianello): alle 21.00 Via Crucis comunitaria del Vicariato nord Albegna (in caso di maltempo si terrà in chiesa).

Porto Santo Stefano: preghiera per la pace durante la Via Crucis: alle 17.00 all’Immacolata e alle 17.30 a Santo Stefano.

Roccastrada (San Niccolò): alle 17.00 Via Crucis con meditazioni sulla pace e Messa.

Santa Fiora: alle 15.00 Rosario per la pace nella chiesina di Selva; alle 17.00 Via Crucis per la pace nella Pieve delle SS. Flora e Lucilla.

Scarlino e Scalo: alle 8.30 Messa per la pace (Scalo). Via Crucis alle 15.00 (San Martino) e alle 17.00 (Scalo).