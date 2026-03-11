“My body is made out of glass”: lo spettacolo di danza in scena nella ex Chiesa dei Bigi

Grosseto. Sarà “My body is made out of glass” di Elia Pangaro il nuovo appuntamento di “Respiri di Bellezza”, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Lo spettacolo, in programma per venerdì 13 marzo alle 19.00, nella suggestiva ex Chiesa dei Bigi, è una produzione della compagnia Déjà Donné che prende avvio da una personale rilettura del mito di Narciso, attraversata dal tema dell’ebbrezza e dell’intossicazione, per trasformarsi in un’indagine intima sulla fragilità. Il corpo evocato è “di vetro”: esposto, attraversato da crepe, sospeso tra desiderio di fuga e bisogno di riconoscimento. Attraverso una scrittura coreografica che alterna tensione e abbandono, la performance amplifica ricordi e vissuti personali fino a costruire un personaggio scenico che rende visibile l’invisibile. Il gesto diventa superficie riflettente e deformante, in un dialogo costante con lo spazio e con le opere della collezione museale. L’ex Chiesa dei Bigi si fa così cassa di risonanza emotiva, luogo in cui vulnerabilità e identità si espongono senza protezione.

“My body is made out of glass” di Elia Pangaro andrà in scena con la regia del suono e live performance di Jacopo Cerolini, il disegno luci di Ana Luisa Novais. Il progetto è stato finalista di DNAppunti Coreografici 2024 (con il sostegno di L’arboreto Teatro Dimora | La Corte Ospitale – Centro di Residenza Emilia-Romagna) e vincitore del bando per residenze d’artista Mad/Murate Art District | Fondazione Mus.e Comune di Firenze.

Come per ogni appuntamento della rassegna, lo spettacolo sarà introdotto dalle parole del direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa, che accompagnerà il pubblico nella lettura delle opere in relazione alla creazione coreografica.

Ingresso spettacolo e visita al Museo: 5 euro

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com