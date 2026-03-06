Home Castiglione della Pescaia“Il coraggio di dire sì”: incontro pubblico del centrodestra sul referendum sulla giustizia
“Il coraggio di dire sì”: incontro pubblico del centrodestra sul referendum sulla giustizia

L'iniziativa è in programma sabato 7 marzo

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sabato 7 marzo, alle 11, nella sala consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia, in via Cesare Battisti, si terrà l’incontro pubblico “Il coraggi di dire sì – Informarsi, partecipare e scegliere il cambiamento”, in vista del referendum sulla riforma della giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo.

L’incontro è organizzato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e interverranno esperti e rappresentanti del territorio.

Siamo orgogliosi di annunciare l’evento previsto a Castiglione della Pescaia il 7 di marzo”: a dichiararlo sono i responsabili provinciali di Gioventù Nazionale, Forza Italia Giovani e Lega Giovani Lorenzo Lauretano, Cesare Spinelli e Silvia Tiengo, congiuntamente al presidente del circolo di Fratelli d’Italia Castiglione della Pescaia, Sebastiano Biancalani, ed a Ludovico Baldi, segretario comunale di Forza Italia Giovani.

“L’evento che abbiamo organizzato è in funzione del sostegno del Sì al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura – continua la nota dei responsabili dei partiti –. Oltre a questo, vogliamo dimostrare che noi giovani siamo in prima linea per quanto riguarda l’interesse alla cosa pubblica e il sostegno alle riforme portate avanti dal Governo, lontani dunque da quei luoghi comuni che ci vedrebbero disinteressati a questi argomenti.”

La nota congiunta prosegue: “Con questo evento diamo dimostrazione di quanto il centrodestra sia unito nella realtà di Castiglione della Pescaia, pronto a correre insieme per vincere un Comune dove, stando agli ultimi risultati elettorali nazionali, europei e regionali, il centrodestra ha gradualmente guadagnato consensi, arrivando al risultato netto delle scorse regionali”.

