L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nella chiesa di San Francesco

Grosseto. È dedicato ai due principali compositori del Romanticismo musicale tedesco – Felix Mendelssohn e Johannes Brahms – il concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” che andrà in scena sabato 7 marzo alle 21 nella chiesa di San Francesco a Grosseto, con la direzione del maestro Massimo Merone.

I biglietti sono in prevendita online sulla piattaforma VivaTicket e alla tabaccheria Stolzi in via Roma 58, a Grosseto, e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima dello spettacolo.

Il concerto

Il concerto si aprirà con l’Ouverture “Le Ebridi”, nota anche come la “Grotta di Fingal”, un brano particolarmente evocativo con cui Mendelssohn porta l’ascoltatore in quella grotta scozzese, regalando fascino e potenza. L’Ouverture prelude all’ascolto del secondo brano della serata: la Sinfonia n. 2 in Re maggiore op. 72 di Brahms, una sinfonia lirica caratterizzata da un’apparente semplicità, quasi pastorale, in cui si sviluppano e si evolvono i temi che caratterizzano la grandezza e le peculiarità del compositore amburghese.

A dirigere il concerto sarà il maestro grossetano Massimo Merone: direttore d’orchestra, di coro e violinista, ha concluso gli studi violinistici al Conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Scuola di musica internazionale del Trio di Trieste. Ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma di secondo livello in violino barocco al Conservatorio “Maderna” di Cesena, il diploma per direttori di coro alla Scuola internazionale per direttori di coro della fondazione “Guido d’Arezzo” e il titolo di direzione d’orchestra al conservatorio “Cherubini” di Firenze. Dirige varie formazioni sinfoniche come l’Orchestra sinfonica di Sanremo, l’Orchestra “Città di Grosseto” – con la sua formazione giovanile “Vivace” – e la “Florence Symphonietta”.