Raccolta dei rifiuti, al via la riorganizzazione in paese: ecco le novità
Raccolta dei rifiuti, al via la riorganizzazione in paese: ecco le novità

Nei giorni scorsi, sono state distribuite le lettere con le quali i cittadini sono stati invitati a partecipare all’incontro pubblico

Semproniano (Grosseto). Al via anche sul territorio del Comune di Semproniano la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il piano, al quale hanno lavorato in questi mesi l’amministrazione comunale, il gestore Sei Toscana – Gruppo Iren e l’Ato Toscana Sud, è stato concepito con l’obiettivo di aumentare la quantità e la qualità della differenziata e di migliorare il decoro urbano.

Nei giorni scorsi, sono state distribuite le lettere con le quali i cittadini sono stati invitati a partecipare all’incontro pubblico programmato per illustrare le novità introdotte dal piano di riorganizzazione. L’incontro si terrà lunedì 9 marzo, alle 18.00, nella Sala Italia.

Tra le principali novità previste dalla riorganizzazione, la raccolta separata degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli e vasetti) che, con il nuovo sistema, dovranno essere raccolti a parte e conferiti nello specifico contenitore con l’apertura verde. Tutti i dettagli verranno comunque puntualmente illustrati nell’incontro pubblico, nel corso del quale verrà consegnata ai cittadini anche la nuova guida alla raccolta differenziata #buttabene.

Intanto, sul territorio, è in corso la rimozione dei vecchi contenitori e l’installazione, per tutte e cinque le tipologie di raccolta (carta e cartone, organico, multimateriale, indifferenziato e vetro) dei nuovi cassonetti stradali, più funzionali e dal migliore impatto visivo.

