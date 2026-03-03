“Vero”: Franco Forte presenta il suo romanzo sull’imperatore filosofo Marco Aurelio

Magliano in Toscana (Grosseto). La letteratura torna protagonista a Magliano in Toscana.

Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, Auser e l’associazione “Letteratura e dintorni”, venerdì 6 marzo, alle 17.30, al Centro enoturistico di Magliano in Toscana, in piazza del Popolo, Franco Forte presenta “Vero” (Mondadori). A dialogare con Forte – scrittore, giornalista, editore, sceneggiatore e direttore editoriale delle collane da edicola di Mondadori (tra cui Urania, Giallo Mondadori e Segretissimo) – sarà la scrittrice Dianora Tinti.

Il romanzo

“Vero” è il romanzo che ha per protagonista Marco Aurelio, l'”imperatore filosofo”. Un racconto che porterà il lettore a seguire l’affascinante e complessa vita di Marco Vero, destinato a diventare, appunto, Marco Aurelio, uno dei regnanti romani più illuminati. Uomo buono e colto, si adatta male alla spietatezza richiesta a chi è chiamato a governare un impero. Eppure, Marco Aurelio, con il supporto dei suoi amati filosofi greci, riuscirà a conciliare ciò che appare inconciliabile: unire rettitudine e fermezza, bontà d’animo e ragioni di Stato.

In “Vero” si narra l’esistenza tormentata di un uomo che riassume tutte le contraddizioni del mondo antico, la cui propensione alla verità è stata così forte da valergli il soprannome di “Verissimo”, in omaggio al suo cognome, che lo rendeva “più vero del vero”.

L’autore

Franco Forte ha esordito come romanziere nel 1990 e da allora pubblica con continuità. Ha scritto per le più importanti case editrici italiane, firmando con Mondadori successi come “Carthago”, “Operazione Copernico” e “L’ora d’oro”, da cui è stato tratto lo sceneggiato televisivo su Gengis Khan, prodotto da Mediaset.

Il suo lavoro di giornalista lo ha portato a dirigere il mensile “Fiction TV” e a ricoprire il ruolo di vicedirettore della rivista “PC World Italia”. È direttore responsabile di “Robot”, magazine di fantascienza, e della rivista per scrittori “Writers Magazine Italia”. È anche direttore e coordinatore del Delos Network, che comprende i siti Fantascienza.com, ThrillerMagazine.it, FantasyMagazine.it, HorrorMagazine.it e SherlockMagazine.it.

È stato autore di fiction televisive di successo come “Distretto di Polizia” e “R.I.S. – Delitti imperfetti”. Per la Rai ha scritto alcune puntate della fiction “Alpha Cyber”.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.