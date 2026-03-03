Home Cultura & SpettacoliLe poetesse del 1500: se ne parla in un incontro alla Chelliana
Le poetesse del 1500: se ne parla in un incontro alla Chelliana

L'iniziativa è in programma venerdì 6 marzo

di Redazione
Grosseto. Venerdì 6 marzo. alle 17, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto, avrà luogo un incontro con Letizia Stammati sul seguente tema: “Amor che ‘l cor discioglie e l’alma affligge. Le poetesse del 1500, un tesoro di emozioni”.

L’iniziativa, presentata da Fulvia Perillo, si inserisce nel percorso “Amori d’autore”, organizzato dalla società Dante Alighieri di Grosseto con l’associazione culturale Letteratura e dintorni.

In tale occasione saranno esposte opere dell’artista Giuseppe Di Mauro.

L’incontro

In un contesto storico complesso come quello del XV e XVI secolo, caratterizzato tuttavia da un vitale slancio letterario e artistico, scientifico e filosofico, le poetesse del Rinascimento italiano riuscirono a inserirsi nel panorama culturale dominante, anche sfidando le convenzioni sociali del tempo.

Attraverso le loro storie, spesso segnate da circostanze avverse, difficoltà pratiche, amori dolorosi, una considerazione oscillante fra l’ammirazione e il dispregio, emergono come figure di grande valore: donne straordinarie che hanno lottato per esprimere la propria creatività e un profondo sentire, testimoniato dal patrimonio di opere che ci hanno lasciato e che ancora oggi ci ispira. Possiamo veramente definirle le prime voci femminili della modernità.

