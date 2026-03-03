Tutela dell’ambiente: Cinigiano punta a diventare “Comune Plastic Free”

Cinigiano (Grosseto). Lunedì 2 marzo il sindaco di Cinigiiano Luciano Monaci e la consigliera Rachele Tarsi hanno firmato l’accordo con Gianluca Ranaldi, referente provinciale di “Plastic Free Onlus”, associazione di volontariato impegnata in progetti concreti e in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica.

Con la firma del protocollo Cinigiano sancisce la volontà di promuovere e valorizzare la tutela ambientale e di creare maggiore consapevolezza nei propri cittadini sull’importanza di preservare l’ambiente dall’inquinamento da plastica, attraverso la collaborazione con le iniziative promosse e organizzate da Plastic Free. Tra le varie attività, infatti, l’associazione si impegna a promuovere sul territorio una comunicazione mirata ed efficace, finalizzata a coinvolgere attivamente i cittadini e a stimolare comportamenti virtuosi, anche attraverso la segnalazione di episodi di abbandono di rifiuti.

“Questa iniziativa – dichiara Rachele Tarsi – sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel sostenere e rafforzare la tutela del territorio, diffondendo una maggiore conoscenza tra gli abitanti della necessità di proteggere la natura e gli ecosistemi dagli effetti nocivi derivanti dall’inquinamento, attraverso azioni informative, educative e iniziative orientate alla sostenibilità. L’obiettivo è quello di far diventare Cinigiano Comune Plastic Free”.

“Con questo atto, Cinigiano diventa il settimo Comune della provincia di Grosseto a sottoscrivere il protocollo con ‘Plastic Free Onlus’ – dichiara Ranaldi -, un traguardo che testimonia una crescente sensibilità istituzionale verso le tematiche ambientali e la volontà di trasformare le parole in azioni”.

“Questo accordo – continua il referente provinciale dell’associazione – non rappresenta soltanto una firma su un documento, ma un impegno reciproco verso i cittadini, le nuove generazioni e il nostro patrimonio naturale. Insieme lavoreremo per promuovere iniziative di sensibilizzazione, eventi di pulizia ambientale, progetti educativi nelle scuole e azioni concrete contro l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento da plastica. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al sindaco Luciano Monaci e a tutta la Giunta comunale per la fiducia, la disponibilità e l’attenzione dimostrata verso la nostra associazione e verso un percorso di responsabilità ambientale condivisa. Da oggi inizia ufficialmente questa collaborazione, che porterò avanti con impegno e determinazione insieme a Rachele Tarsi, convinti che solo attraverso il lavoro di squadra tra istituzioni, volontari e cittadini sia possibile costruire un futuro più pulito, consapevole e sostenibile per il territorio della Maremma”.