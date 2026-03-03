Enrico Giunta va in pensione: ha diretto per 26 anni il Parco della Maremma

Grosseto. Dopo ventisei anni alla direzione dell’ente Parco regionale della Maremma, Enrico Giunta è arrivato al traguardo della pensione.

Assunto al Parco della Maremma nel 1998, come funzionario tecnico, diventato direttore nel 2000, l’architetto Giunta è stato testimone e protagonista delle molteplici vicissitudini che hanno portata l’area protetta ad essere come la conosciamo oggi.

“Ho preso servizio poco dopo la trasformazione del Parco da consorzio di Comuni in ente Parco, a seguito dell’approvazione delle leggi nazionale e regionale sulle aree protette, con la conseguente definizione normativa del ruolo dello stesso ente Parco sul territorio di propria competenza“, ricorda Giunta.

“Un cambiamento non di poco conto – spiega Giunta – perché, sebbene il Parco fosse stato istituito nel 1975, erano ancora presenti forti conflittualità con la popolazione, con i portatori di interesse e con le categorie economiche; situazioni che, in alcune fasi, sono state anche burrascose. Si trattava di soggetti che rivendicavano la volontà di valorizzare le proprie attività e che, al tempo, non vedevano nel Parco quel motore di sviluppo che adesso è comunemente riconosciuto”.

Una stagione fatta di consigli partecipati e animati, con alcuni momenti di difficoltà e tensioni, determinate anche dal commissariamento del 1999. “In quegli anni – prosegue – dovevamo affrontare anche dei problemi di tipo logistico legati alla sede del Parco, ai mezzi, alle attrezzature, alle infrastrutture che avrebbero contribuito a renderlo più fruibile”.

“Il mio è stato un percorso bellissimo – continua Giunta – ed è stato un grande onore e piacere fare un lavoro così importante per il nostro territorio: il Parco della Maremma è sicuramente un elemento emergente ed attrattivo della provincia di Grosseto; ha, ovviamente, un ruolo istituzionale di tutela e conservazione, ma anche di richiamo turistico ed è quindi un vettore di crescita economica, naturalmente attraverso l’economia sostenibile, che è un modello che si confà ai criteri del nostro territorio. Insieme ai miei collaboratori e, naturalmente, con i presidenti che si sono succeduti, Giampiero Sammuri, Lucia Venturi e Simone Rusci, ci siamo messi alla prova e abbiamo strutturato l’Ente Parco, riuscendo ad arrivare a un ribaltamento della visione delle persone nei confronti dell’Ente medesimo. Ed è questa la cosa che mi resta nel cuore: aver lavorato per far sì che diventasse condivisa la finalità istituzionale del Parco della Maremma, di proteggere e conservare ecosistemi e biodiversità degli habitat e, attraverso questo, porre le basi per un’economia sostenibile. Per questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me e le altre istituzioni con cui, negli anni, abbiamo dialogato e collaborato”.

A subentrare a Giunta alla direzione del Parco della Maremma è Donatella Ciofani, individuata a seguito di una selezione e nominata poi dal presidente Rusci.

“Rivolgo ad Enrico i migliori auguri per questa nuova fase della vita – dichiara -, certa che continuerà a guardare con affetto e attenzione al futuro dell’ente che ha contribuito a far nascere e crescere. Colgo questa occasione per esprimere pubblicamente la mia più sincera gratitudine per il lavoro svolto alla guida del Parco. Durante la sua direzione Giunta ha costruito una struttura solida e coesa, formata da persone competenti e profondamente motivate, lasciando l’ente in un assetto organizzativo e amministrativo di grande ordine ed efficienza. Un risultato che testimonia la sua visione, il rigore gestionale e il senso delle istituzioni che hanno caratterizzato il suo lavoro. Per questo, raccolgo il testimone con rispetto e consapevolezza, con l’impegno di lavorare, nel mio piccolo, con la stessa dedizione e serietà che hanno contraddistinto il suo operato, per dare continuità al percorso intrapreso e proseguire nel rafforzamento del ruolo del Parco”.

Un ringraziamento a Giunta arriva anche dal presidente Simone Rusci: “In questi anni – sottolinea il presidente – abbiamo lavorato a progetti importanti, per ribadire il ruolo del Parco come spazio della comunità, aperto a iniziative economiche, turistiche, culturali, scientifiche. Fondamentale anche il progetto per l’ampliamento dell’area tutelata che potrà creare ancora più osmosi tra la città di Grosseto e il Parco della Maremma. Ringrazio quindi Enrico, per l’impegno profuso, certo che continuerà, in altre forme, a dare il suo prezioso contributo a un ente e a un territorio che ama profondamente”.

Foto di Michele Guerrini