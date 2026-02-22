Serie A, Milan-Parma: i rossoneri ospitano i ducali

La squadra di Cuesta fa visita a quella di Allegri allo Stadio San Siro di Milano nel tardo pomeriggio di domenica 22 febbraio, gara valida per la 26^ giornata di Serie A

Dopo gli impegni infrasettimanali per diverse squadre italiane, ecco che torna in gioco la canonica 26^ giornata di Serie A. Fra le squadre impegnate questa domenica 22 febbraio 2026 ci sono anche Milan e Parma, che nel tardo pomeriggio si ritroveranno una di fronte all’altra sul terreno di gioco di San Siro a Milano.

I rossoneri di Allegri ospiteranno i ducali di Cuesta a partire dalle ore 18.00 in una sfida che sulla carta sembra essere abbastanza scontata.

Serie A, Milan-Parma: come arrivano le due squadre

Il Milan sta attraversando una fase di alti e bassi, sia in termini di prestazioni che di risultati. In qualche modo la squadra di Allegri sta mantenendo una moderata distanza dall’Inter, sempre prima in classifica. Con il pareggio di San Siro per 1-1 contro il Como nel recupero di mercoledì sera, i rossoneri si trovano ora al 2^ posto con 54 punti, a -7 dai nerazzurri capolisti ma a +4 sul Napoli terzo. L’ultimo successo del Diavolo è l’1-2 ottenuto a Pisa lo scorso venerdì sera. L’obiettivo del Milan è quello di giocarsi fino alla fine lo scudetto.

Discorso chiaramente molto diverso per il Parma, che punta semplicemente ad ottenere la salvezza matematica il prima possibile. La squadra di Cuesta sta facendo una stagione comunque dignitosa, dato che dopo 25 partite si trova addirittura al dodicesimo posto in graduatoria con 29 punti conquistati, a -3 da Sassuolo e Udinese ma a +1 sul Cagliari. La zona rossa dista in questo momento 8 lunghezze, dato che la Fiorentina si trova in terzultima posizione a 21 punti. L’obiettivo del Parma è appunto la permanenza nella massima serie italiana.

Serie A, Milan-Parma: precedenti e statistiche

Milan e Parma si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 73 volte: 38 vittorie dei rossoneri, 18 pareggi e 17 successi dei ducali. Considerando però solo le partite disputate a San Siro, il bilancio è ancora più netto: 21 trionfi a 8 in favore dei padroni di casa, con 8 pareggi.

La gara d’andata però disputatasi allo Stadio Tardini di Parma nel novembre del 2025 è finita 2-2. L’ultima vittoria dei rossoneri è il 3-2 nel gennaio del 2025, mentre l’ultimo successo dei ducali è il 2-1 nell’agosto del 2024. Per ritrovare però un trionfo degli emiliani a San Siro bisogna tornare al 2-4 nel marzo del 2014.