Sicurezza in mare: la Balneari della Maremma cerca bagnini

Ecco come candidarsi

Grosseto. La Balneari della Maremma Grossetana (Bmg), rete di imprese leader nel settore turistico-balneare del territorio, annuncia l’apertura delle selezioni per il personale addetto al servizio di salvataggio per la prossima stagione estiva 2026.

L’iniziativa è volta a garantire la massima sicurezza sulle spiagge del Comune di Grosseto, attraverso il presidio costante delle torrette di salvataggio. La rete di imprese è alla ricerca di figure professionali motivate e qualificate, pronte a operare in uno dei tratti costieri più prestigiosi della Toscana.

I dettagli dell’offerta

Il profilo ricercato è quello di assistente bagnanti, regolarmente in possesso del brevetto di bagnino di salvataggio (Mip). L’offerta di lavoro si concentra esclusivamente sul servizio prestato sulle torrette della Bmg e prevede:

  • Inquadramento contrattuae, con contratto conforme al Ccnl di categoria;
  • Impegno lavorativo, con orario full-time con gestione flessibile;
  • Periodo di attività dal 1° giugno al 15 settembre 2026;
  • benefit, è previsto un rimborso spese “una tantum” fino a € 200,00.

Come candidarsi

La Balneari della Maremma grossetana invita tutti i professionisti del settore interessati a presentare la propria candidatura il prima possibile. È possibile procedere attraverso due canali:

  • e-mail, inviando il proprio curriculum e copia del brevetto a info@balnearidellamaremmagrossetana.it;
  • contattando il numero 338.5842158 esclusivamente tramite messaggio WhatsApp.

Con questa campagna di reclutamento, la Bmg conferma il proprio impegno nel coniugare l’efficienza dei servizi balneari con l’occupazione di qualità, puntando sulla sicurezza dei bagnanti come pilastro fondamentale dell’accoglienza maremmana.

