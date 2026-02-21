Controlli dei Carabinieri nei locali: un’attività sospesa, due titolari denunciati

Grosseto. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto, nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’occupazione irregolare e verificare le condizioni di salute e sicurezza nel settore dei pubblici esercizi, hanno svolto numerose ispezioni in bar e bistrot situati a Grosseto e provincia, registrando violazioni varie.

In un bar di Grosseto, gestito da una cittadino del Bangladesh poi denunciato in stato di libertà alla P rocura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, è stata riscontrata l ’inosservanza delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati , verso i quali non era stata fatta la prevista formazione, né svolta visita medica attestante idoneità sanitaria per svolgere il proprio lavoro ed in aggiunta è stata rilevata la presenza di impiant o di videosorveglianza installat o senza la prevista autorizzazione e potenzialmente impiegabil e per riprendere “a distanza” i lavoratori , in violazione della dignità e della riservatezza degli stessi.

In due bistrot di note località marittime della provincia è stato rinvenuto, in uno, un lavoratore (sugli otto complessivamente impiegati) non assunto a norma di legge, motivo per cui è scattata la sospensione di tale locale, e nel secondo un impianto di videosorveglianza, sempre installato senza la prevista autorizzazione, motivo per il quale, anche in questo caso, è scattata la denuncia alla Procura di Grosseto per il gestore.

I due uomini, per i quali è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Durante i controlli, sono stati inoltre identificati circa 30 lavoratori ed elevate sanzioni (amministrative e contravvenzionali) per un totale di circa 14.500 euro.

I controlli, predisposti nell’ottica di contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della salute, sicurezza e dignità dei lavoratori impiegati, proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dall’Ispettorato territoriale di Grosseto in stretta sinergia con le Stazioni Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto e con gli altri Enti del territorio