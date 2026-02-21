Controlli dei Carabinieri nei locali: un’attività sospesa, due titolari denunciati

Grosseto. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto, nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’occupazione irregolare e verificare le condizioni di salute e sicurezza nel settore dei pubblici esercizi, hanno svolto numerose ispezioni in bar e bistrot situati a Grosseto e provincia, registrando violazioni varie.
I due uomini, per i quali è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.
Durante i controlli, sono stati inoltre identificati circa 30 lavoratori ed elevate sanzioni (amministrative e contravvenzionali) per un totale di circa 14.500 euro.
I controlli, predisposti nell’ottica di contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della salute, sicurezza e dignità dei lavoratori impiegati, proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dall’Ispettorato territoriale di Grosseto in stretta sinergia con le Stazioni Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto e con gli altri Enti del territorio