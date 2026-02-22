Home AttualitàLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione
Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Intervento martedì 24 febbraio

di Redazione
Grosseto. Martedì 24 febbraio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via 4 Novembre.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza della Chiesa, via della Conciliazione, via dell’Alloro, via Firenze, via Francesco Baracca, via Generale Armando Diaz, via Generale Luigi Cadorna, via Giovanni Marradi, via Giuseppe Giusti, via Granducato di Toscana, via Grossetana, via IV Novembre, viale Giuseppe Giusti, via Niki de Saint Phalle, via Piave, via Vincenzo Bellini, via XXIV Maggio.

Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

