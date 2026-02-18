Home Castiglione della PescaiaGuasto tecnico, chiuso il centro di raccolta per un intervento di riparazione: ecco quando
Guasto tecnico, chiuso il centro di raccolta per un intervento di riparazione: ecco quando

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Questa mattina, il centro di raccolta di Castiglione della Pescaia è stato interessato da un guasto tecnico.

Il personale del centro ha immediatamente attivato le verifiche del caso e richiesto un intervento di riparazione.

I tecnici hanno effettuato un primo sopralluogo e programmato un ulteriore intervento per domani mattina.

Di conseguenza, per consentire la riparazione e il ripristino dei luoghi, nella giornata di domani, 19 febbraio, le attività del centro di raccolta saranno sospese.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: