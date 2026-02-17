Chiusura ufficio postale, Scarlino nel Cuore: “Spiegazioni del sindaco tardive, cittadini ignorati”

Scarlino (Grosseto). Il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore interviene nuovamente sulla vicenda della chiusura dell’ufficio postale di Scarlino Scalo, replicando alle dichiarazioni del sindaco Francesca Travison.

“Prendiamo atto delle spiegazioni fornite dal sindaco e la ringraziamo per aver finalmente fatto chiarezza sui passaggi intercorsi con Poste Italiane – dichiarano i rappresentanti del gruppo -. Tuttavia, non possiamo non notare come queste informazioni siano state rese note solo a seguito del nostro intervento politico. Se l’amministrazione ci avesse messi al corrente tempestivamente delle difficoltà incontrate e del rifiuto di Poste di concedere l’ufficio mobile, avremmo potuto e voluto fare fronte comune”.

Secondo Scarlino nel Cuore, una battaglia di questo peso non doveva essere gestita nel chiuso delle stanze comunali: “Davanti a un muro alzato da Poste Italiane contro le necessità dei nostri cittadini, avremmo potuto unire le forze, maggioranza e opposizione, per esercitare una pressione politica ben più forte. Invece, si è scelto di agire in solitaria, informando la popolazione a cose fatte e solo a ridosso della chiusura, lasciando i residenti dello Scalo nel disorientamento più totale”.

Il gruppo ribadisce che la navetta, pur essendo un servizio utile, resta una soluzione di ripiego pagata con i soldi della comunità: “Il punto non è la navetta in sé, ma l’incapacità di ottenere da un colosso come Poste lo stesso trattamento riservato ad altri Comuni. La responsabilità di un’amministrazione è anche quella di saper coinvolgere il Consiglio e la cittadinanza quando i servizi essenziali vengono tagliati. Ora vigileremo affinché il 16 aprile non sia solo una data sulla carta, ma il giorno dell’effettiva riapertura”.