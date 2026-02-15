Chiusura Poste, Scarlino nel Cuore: “Navetta non basta, perché non è stato richiesto ufficio mobile?”

Home Colline MetallifereChiusura Poste, Scarlino nel Cuore: “Navetta non basta, perché non è stato richiesto ufficio mobile?”
Scarlino (Grosseto). Il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore interviene sulla chiusura dell’ufficio postale di Scarlino Scalo, prevista fino a metà aprile per i lavori del progetto Polis. Sebbene l’attivazione di una navetta gratuita sia un timido segnale di attenzione, il gruppo ritiene la misura del tutto insufficiente a coprire i reali disagi della frazione più popolosa del territorio.

“Spostare i cittadini, specialmente gli anziani, da una frazione all’altra non è una soluzione, è un palliativo – dichiarano i rappresentanti di Scarlino nel Cuore -. In molti altri comuni italiani che hanno aderito al Progetto Polis, Poste Italiane ha installato degli uffici mobili (container attrezzati) direttamente sul posto. Questa soluzione avrebbe permesso ai residenti dello Scalo di continuare a usufruire dei servizi senza dover affrontare viaggi e attese altrove.”

Secondo il gruppo consiliare, l‘amministrazione avrebbe dovuto pretendere con più forza una soluzione di questo tipo: “Ci chiediamo perché a Scarlino ci si debba sempre accontentare del minimo indispensabile. Lo Scalo non è una periferia da gestire con un bus navetta due volte a settimana, ma il cuore pulsante dei servizi del nostro Comune. Chiediamo all’amministrazione di interloquire immediatamente con Poste per verificare se sia ancora possibile installare un modulo abitativo temporaneo e ridurre drasticamente il disagio dei cittadini.”

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: