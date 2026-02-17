Home Colline del FioraCarnevale, tornano i carri e i cortei mascherati: il programma delle sfilate
Carnevale, tornano i carri e i cortei mascherati: il programma delle sfilate

La manifestazione si concluderà in piazza Nenni con la festa finale

di Redazione
Pitigliano (Grosseto). Il Carnevale di Pitigliano entra nel vivo con le tradizionali sfilate dei carri allegorici, in programma martedì 17 febbraio e domenica 22 febbraio, con partenza alle 14.30 da Piazza Nenni.

Le vie della Zona Nuova saranno animate da carri allegorici e cortei mascherati che porteranno in strada colori, musica e momenti di divertimento pensati per tutte le età.

La manifestazione si concluderà in piazza Nenni con la festa finale, momento di ritrovo e condivisione per cittadini e visitatori.

