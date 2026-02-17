Carnevale, tornano i carri e i cortei mascherati: il programma delle sfilate

Pitigliano (Grosseto). Il Carnevale di Pitigliano entra nel vivo con le tradizionali sfilate dei carri allegorici, in programma martedì 17 febbraio e domenica 22 febbraio, con partenza alle 14.30 da Piazza Nenni.

Le vie della Zona Nuova saranno animate da carri allegorici e cortei mascherati che porteranno in strada colori, musica e momenti di divertimento pensati per tutte le età.

La manifestazione si concluderà in piazza Nenni con la festa finale, momento di ritrovo e condivisione per cittadini e visitatori.