No alla violenza e agli stereotipi di genere: gli studenti protagonisti di un flash mob

Follonica (Grosseto). Si è svolto ieri, 12 febbraio, un significativo flash mob sul tema della violenza sulle donne e degli stereotipi di genere, organizzato e promosso dalla Commissione pari opportunità del Comune di Follonica, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi I D, III C e III D della scuola secondaria di primo grado “A. Bugiani”.

L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso didattico strutturato e condiviso, frutto di una programmazione accurata e consapevole, curata dalla professoressa Parisi, docente di lettere delle tre classi, supportata dalle colleghe Romano, D’alessandro, Tribbioli, Gaibisso e Sforzi.

Il flash mob

La classe I D ha messo in scena una breve pièce ispirata al mito di Aci e Galatea, rileggendolo in chiave critica per far emergere dinamiche di possesso, gelosia e violenza, mentre le classi terze hanno realizzato cartelloni con frasi e messaggi mirati, capaci di stimolare la riflessione del pubblico.

Il flash mob non è stato uno spot improvvisato, ma l’esito di un lavoro coerente con il curricolo scolastico e con le finalità esplicitate nel Ptof dell’istituto. Le tematiche affrontate vengono infatti trattate in modo adeguato all’età degli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzarli e di sviluppare in loro pensiero critico e consapevolezza.

Prima dell’evento, gli alunni hanno letto miti, ascoltato canzoni di epoche diverse, visto cortometraggi, approfondito il fenomeno attraverso ricerche e discusso a lungo in classe, trasformando lo studio in un’esperienza educativa autentica e partecipata.

