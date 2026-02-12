Neuropsichiatria infantile: la Asl al lavoro per snellire le liste d’attesa

Grosseto. Dopo l’assunzione di due neuropsichiatri infantili a dicembre, la Asl Toscana sud est nelle prossime settimane completerà la procedura di reclutamento di ulteriori nuovi specialisti.

In questo periodo di transizione, l’azienda sta lavorando al piano di recupero e alla revisione organizzativa dei percorsi per una più rapida presa in carico delle richieste e una maggiore appropriatezza.

Pertanto, gli utenti in lista d’attesa potranno essere contattati dalla segreteria per la definizione di appuntamenti più ravvicinati. Per maggiori informazioni, chiamando il numero 0564.972191, si può attivare la procedura di tutela per il cittadino.

L’azienda, prendendo atto di una segnalazione pubblica da parte di un utente, si scusa per il disagio causato, confermando l’impegno per il miglioramento della propria risposta.