“Un inverno in Corea”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica, giovedì 12 febbraio, alle 19, sarà proiettato sul film “Un inverno in Corea”, per la regia di Koya Kamura, con Bella Kim, Roschdy Zem, Mi-Hyeon Park, Ryu Tae-Ho, Gong Do-Yu.
Una giovane donna coreana adottata in Francia torna a Seoul per cercare le proprie radici, affrontando un inverno che mette a nudo identità, memoria e legami sospesi.
