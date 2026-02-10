Home Cinema“Un inverno in Corea”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”
“Un inverno in Corea”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Il film sarà proiettato giovedì 12 febbraio

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica, giovedì 12 febbraio, alle 19, sarà proiettato sul film “Un inverno in Corea”, per la regia di Koya Kamura, con Bella Kim, Roschdy Zem, Mi-Hyeon Park, Ryu Tae-Ho, Gong Do-Yu.

Una giovane donna coreana adottata in Francia torna a Seoul per cercare le proprie radici, affrontando un inverno che mette a nudo identità, memoria e legami sospesi.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook

