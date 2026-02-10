Home Colline MetallifereDimissioni Monica Faenzi: un nuovo ingresso in Consiglio comunale
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Dimissioni Monica Faenzi: un nuovo ingresso in Consiglio comunale

Enrico Pastorelli rinuncia alla carica per motivi di lavoro, entra in surroga Ilenia Biagiucci

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 20 views

Scarlino (Grosseto). Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Scarlino, tenutasi lunedì 9 febbraio, è stata ufficializzata la presa d’atto delle dimissioni da consigliere comunale presentate da Monica Faenzi, eletta nella lista Scarlino Futura.

A seguito delle dimissioni, come previsto dalla normativa vigente, è stata attivata la procedura di surroga. Il primo dei non eletti della stessa lista, Enrico Pastorelli, ha comunicato la rinuncia alla carica per motivi di lavoro.

La surroga ha quindi portato all’ingresso in Consiglio comunale di Ilenia Biagiucci, che subentra assumendo il ruolo di consigliere comunale e capogruppo della lista Scarlino Futura.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Imposta di soggiorno, l’opposizione “Usiamola per incentivare il...

Referendum sulla riforma della giustizia: Liberi e Forte...

Giorno del Ricordo, Rossi: “Memoria, verità e rispetto...

Comuni montani, la Lega: “La nuova classificazione non...

Sicurezza, Rossi scrive a Prefetto e Questore: “Un...

Sicurezza, Popolari Civici e Udc: “Sviluppare App per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: