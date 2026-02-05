L’opposizione: “Dall’uso improprio del bilancio alle censure della Prefettura, il Comune compie solo disastri”

Follonica (Grosseto). “Abbiamo indetto una conferenza stampa per rendere pubblica l’ennesima, grave conferma di quanto denunciamo da mesi: a Follonica non siamo di fronte a singoli errori, ma a un metodo di governo che arrogante calpesta regole, istituzioni e interesse pubblico”.

A dichiararlo sono i consiglieri comunali di opposizione a Follonica Francesca Stella, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri e Andrea Pecorini.

“Con una nota ufficiale, la Prefettura di Grosseto, su conforme parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, ha riconosciuto come puntuali e fondate le nostre osservazioni sulla variazione di bilancio approvata il 28 novembre scorso, affermando che l’iter di approvazione della delibera non è stato corretto e invitando l’amministrazione comunale a valutarne il ritiro in autotutela – continuano i consiglieri –. È esattamente ciò che avevamo denunciato fin da quella seduta consiliare, quando ci siamo trovati di fronte a una variazione di bilancio dichiarata ‘urgente’ senza pareri obbligatori, senza documentazione completa, senza passaggio in Commissione e senza alcun presupposto reale di urgenza. Di fronte a questa forzatura, e al rifiuto della maggioranza di fermarsi, tutti i gruppi di opposizione hanno lasciato l’aula. La delibera è stata quindi approvata esclusivamente dai consiglieri di maggioranza, che si sono assunti da soli la responsabilità politica di quell’atto”.

“Oggi questa scelta scellerata mostra tutte le sue conseguenze: circa 600.000 euro di opere e investimenti per la città di Follonica sono a rischio, non per cause esterne o imprevedibili, ma per un procedimento amministrativo sbagliato, ora formalmente censurato dalla Prefettura – sottolinea l’opposizione -. È la città a pagare il prezzo dell’arroganza e dell’inettitudine di chi governa. Questa vicenda, però, non è un caso isolato. È solo l’ultimo tassello di una lunga sequenza di disastri istituzionali che abbiamo il dovere di ricordare:

il sindaco che, al termine di uno scrutinio segreto, ha toccato e osservato le schede votate, violando un principio fondamentale della democrazia e della Costituzione, episodio per il quale abbiamo ritenuto necessario rivolgerci non solo alla Prefettura, ma anche alla Procura della Repubblica;

la convocazione artificiosa e immotivata di un Consiglio comunale ‘urgente’ per rimediare al caos prodotto dalla maggioranza nello stesso scrutinio segreto, quando nessuna urgenza esisteva per la nomina dei revisori;

il tentativo di modificare unilateralmente il regolamento del Consiglio comunale, nel palese intento di ridurre il ruolo dell’assemblea e comprimere i diritti delle minoranze;

la gestione della vicenda della residenza del sindaco, che ha prodotto un’ulteriore censura da parte della Prefettura per l’illegittima secretazione di una seduta consiliare, in violazione del principio di pubblicità e trasparenza;

il caso della strada di Valli, dove un intero filare di alberi è stato abbattuto prima dell’approvazione degli atti, prima dell’impegno di spesa e senza una relazione tecnico-scientifica resa pubblica, su un’area peraltro sottoposta a vincolo urbanistico”.

“Tutti episodi che hanno un filo rosso evidente: l’idea che le regole siano un ostacolo, il Consiglio comunale un fastidio, la trasparenza un optional – proseguono i consiglieri –. Le responsabilità politiche di quanto sta accadendo sono chiare e non più eludibili. Ricadono sull’assessore al bilancio, sulla Giunta, sul presidente del Consiglio comunale e sul sindaco, che non solo non ha garantito il rispetto delle regole, ma è stato direttamente protagonista di alcune delle violazioni più gravi. Per dare seguito alle richieste della Prefettura, che riteniamo essere l’ultimo baluardo di presidio democratico ed istituzionale e che ringraziamo per la presa in carico delle nostre istanze, protocolleremo nei prossimi giorni una proposta di deliberazione per il ritiro in autotutela della delibera 60; quella delibera, cioè censurata dal Ministero e che variava il bilancio senza essere stata esaminata in commissione consiliare. Chiediamo che l’amministrazione fermi questa deriva istituzionale che sta danneggiando Follonica sotto ogni profilo”.

“Non è una battaglia dell’opposizione; è una battaglia per Follonica, perchè le scelte scellerate dell’amministrazione stanno danneggiando la comunità che tutti noi rappresentiamo, la dignità delle istituzioni e il futuro della città – terminano i consiglieri -. Continuare così significa sacrificare Follonica sull’altare dell’arroganza e dell’incapacità di chi oggi la governa”.