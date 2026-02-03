Torna il concerto di Carnevale: ingresso gratuito alla Fonderia 1

Follonica (Grosseto). La filarmonica “G. Puccini” Città di Follonica, in collaborazione con l’associazione Carnevale Follonica, organizza come ogni anno il concerto di Carnevale, iniziativa diventata ormai tradizionale nel calendario degli eventi collaterali alle sfilate in maschera.
L’appuntamento è per giovedì 5 febbraio, alle 21.15 alla Fonderia 1, nel complesso dell’ex Ilva.
Per l’occasione, la filarmonica suonerà noti brani pop italiani e internazionali che verranno introdotti dalle sette reginette del Carnevale di Follonica: Luisa Leone, del rione Capannino-Corti Nuove San Luigi, Sara Tamburini, del rione Cassarello, Angelica Piccolo, del rione Centro, Greta Zanchini, del rione 167 Ovest Campi Alti al Mare, Eleonora Stanghellini, del rione Pratoranieri, Lisa Giuliacci, del rione Senzuno, e Viola Masini, del rione Zona Nuova, nella veste di speciali direttori di banda.
L’ingresso al concerto è gratuito.