Consiglio comunale: Aldo Iavarone nuovo capogruppo de L’Alternativa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La lista civica L’Alternativa annuncia ufficialmente l’avvio dell’avvicendamento nel ruolo di capogruppo all’interno del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, un passaggio che si inserisce in un percorso politico condiviso, trasparente e coerente con i valori fondanti della lista.

Il presidente della lista civica L’Alternativa, Franco Lippi, comunica che ieri è stata trasmessa formale Pec al Comune di Castiglione della Pescaia per avviare l’iter amministrativo relativo alla sostituzione del capogruppo consiliare.

A seguito di tale comunicazione, il ruolo di capogruppo de L’Alternativa sarà ricoperto dal consigliere comunale Aldo Iavarone, che subentra alla consigliera Ianetta Giannotti.

«Questo avvicendamento – dichiara il presidente Franco Lippi – non rappresenta una semplice rotazione di incarichi, ma una scelta politica consapevole, maturata all’interno della lista, nel segno della continuità dell’azione amministrativa e del rafforzamento del nostro ruolo in Consiglio comunale. Nel corso del suo mandato da capogruppo, la dottoressa Ianetta Giannotti ha rappresentato L’Alternativa con determinazione, competenza e spirito critico, affrontando temi centrali per la vita amministrativa del Comune: dalla pianificazione del territorio alla gestione delle risorse pubbliche, dal metodo decisionale dell’amministrazione al rispetto delle prerogative del Consiglio comunale».

«A Ianetta Giannotti – prosegue Lippi – vanno i miei complimenti personali e quelli dell’intero direttivo per il lavoro svolto in aula consiliare, sempre improntato alla serietà, allo studio degli atti e alla difesa dell’interesse pubblico. Ha esercitato il ruolo di capogruppo con equilibrio, ma senza rinunciare a una posizione politica chiara, autonoma e coerente, incarnando pienamente lo spirito civico de L’Alternativa».

Contestualmente, la lista civica rivolge un augurio di buon lavoro al nuovo capogruppo Aldo Iavarone, chiamato a svolgere un ruolo centrale in una fase politica delicata e decisiva per il futuro di Castiglione della Pescaia.

«Siamo certi – conclude il presidente – che Aldo Iavarone saprà interpretare questo incarico con fermezza e senso delle istituzioni, rafforzando l’azione politica de L’Alternativa in Consiglio comunale. Il suo contributo sarà fondamentale per continuare a svolgere un’opposizione seria, concreta e costruttiva, capace di avanzare proposte, vigilare sulle scelte dell’amministrazione e dare voce a quei cittadini che chiedono maggiore trasparenza, partecipazione e visione per il futuro del nostro territorio. La lista civica L’Alternativa conferma così il proprio impegno a essere una forza politica autonoma, credibile e radicata, pronta a confrontarsi senza sconti ma con responsabilità, mettendo al centro la tutela del territorio, la qualità delle decisioni pubbliche e il rispetto del ruolo del Consiglio comunale.»

«Da qui al 2027 – conclude Lippi – L’Alternativa lavorerà per presentarsi ai cittadini come una proposta politica credibile, radicata e pronta a governare, costruendo un progetto amministrativo fondato su competenza, ascolto e rispetto delle istituzioni. Questo avvicendamento rappresenta un passo concreto in questa direzione».