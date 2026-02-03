Home CronacaAuto esce di strada: muore un uomo
Auto esce di strada: muore un uomo

Incidente lungo la strada del Pollino

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Questa mattina, intorno alle 11, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada del Pollino, nei pressi del Casotto dei Pescatori.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto, un’auto con a bordo il solo conducente, che presumibilmente procedeva in direzione di Grosseto, ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva.

Nell’incidente, il conducente ha purtroppo perso la vita: si tratta di un uomo di 45 anni.

All’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, l’uomo era già all’esterno del veicolo e il personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente, non ha potuto far altro che constatarne il decesso, probabilmente a causa della gravità delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia Municipale di Grosseto per i rilievi di competenza.

