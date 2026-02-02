Home Colline MetallifereIncidente stradale: scontro tra due auto, due persone ferite
Incidente stradale: scontro tra due auto, due persone ferite

L'incidente è avvenuto lungo la Sarzanese-Valdera

di Redazione
Grosseto. Nel tardo pomeriggio di oggi, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta lungo la Strada Sarzanese-Valdera, all’altezza del km 17,261, in prossimità dell’ingresso della carreggiata a quattro corsie, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, uno dei veicoli, che procedeva in direzione di Follonica, si è scontrato con un’altra auto proveniente da Massa Marittima, riportando ingenti danni nella parte anteriore.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone: un giovane di 19 anni e un uomo, entrambi presi in cura dal personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 di Follonica all’estrazione dell’uomo dall’interno del suo veicolo, benché non fosse rimasto incastrato.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Follonica.

