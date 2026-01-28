Sicurezza nei locali, vertice in Prefettura: “Intensificare controlli nei luoghi di intrattenimento”

Grosseto. Si è riunito oggi, nella Prefettura di Grosseto, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Paola Berardino, dedicato al tema della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, in attuazione della recente Direttiva del Ministro dell’Interno che, anche alla luce della tragedia di Crans-Montana, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo nel settore.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni della provincia dove si trovano i locali di maggiore richiamo attrattivo, la Provincia di Grosseto, le Forze dell’Ordine, il direttore dell’Itl, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, il direttore del 118, il presidente della Camera di Commercio e gli altri rappresentanti delle associazioni di categoria.

La riunione

“Nel corso della riunione è stata condivisa l’esigenza di intensificare, in via precauzionale e con particolare attenzione alla prevenzione, le attività di controllo sui luoghi di intrattenimento dove sono previsti eventi a maggiore affluenza, a tutela della pubblica incolumità, dei lavoratori e degli avventori – si legge in una nota della Prefettura-. In tale quadro, è stato richiesto ai Comuni di procedere a un censimento delle principali attività imprenditoriali coinvolte presenti nei rispettivi territori, al fine di poter programmare verifiche congiunte sull’adeguamento alle prescrizioni normative e sulle condizioni di sicurezza. Particolare rilievo è stato attribuito al ruolo delle associazioni di categoria, chiamate a svolgere una funzione attiva di raccordo e sensibilizzazione nei confronti degli operatori del settore, promuovendo una diffusa consapevolezza sull’importanza del pieno rispetto della disciplina di riferimento e dell’adozione di strumenti indispensabili per la gestione sicura delle attività e degli eventi”.

Il Prefetto ha infine sottolineato come l’efficacia delle misure di prevenzione passi attraverso una collaborazione strutturata e continua tra istituzioni, enti di controllo, amministrazioni locali e rappresentanze economiche, quale condizione imprescindibile per garantire lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo in condizioni di sicurezza.