Via delle Orchidee si rifà il trucco, conclusi i lavori di manutenzione: investiti oltre 120mila euro

L'intervento ha restituito alla cittadinanza un nuovo manto stradale più sicuro e funzionale

Grosseto. Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nella manutenzione della rete viaria.

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di riqualificazione in via delle Orchidee a Marina di Grosseto, un intervento finalizzato a migliorare il decoro e la qualità della viabilità in una zona particolarmente frequentata da residenti e turisti.

L’opera ha previsto un investimento complessivo di oltre 120mila euro, con il rifacimento completo della pavimentazione stradale, preceduto dalla fresatura dell’asfalto esistente.

L’intervento ha restituito alla cittadinanza un nuovo manto stradale più sicuro e funzionale per automobilisti, ciclisti e pedoni.

“Si tratta di un intervento concreto – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschiche rientra in un programma di riqualificazione delle strade comunali. Un’attenzione particolare è rivolta alle località costiere, fondamentali per la qualità della vita dei residenti e per il turismo nel nostro territorio. Via delle Orchidee è una strada strategica e il rifacimento della pavimentazione contribuisce in modo significativo anche al miglioramento della sicurezza urbana”.

