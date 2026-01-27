“Festa dei Musei”: ingresso libero e visite guidate gratuite al Magma

Follonica (Grosseto). Il museo Magma di Follonica partecipa alla “Festa dei Musei”, in programma nelle giornate del 1° febbraio e del 1° marzo.

In queste date l’ingresso al museo sarà libero e gratuito per tutti i visitatori dalle 15.30 alle 19.00. Sono inoltre previste due visite guidate gratuite, disponibili solo su prenotazione, alle 10.00 o alle 11.30.

Il Comune informa inoltre che, per tutto il periodo del Carnevale follonichese, dal 1° febbraio al 1° marzo, l’ingresso al Magma sarà gratuito per i possessori del biglietto del Carnevale, ad eccezione delle due domeniche sopra indicate, durante le quali l’accesso resterà comunque gratuito per tutti.

Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 0566.59027 o scrivere una e-mail a frontoffice@magmafollonica.it (dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.00).