Home Cultura & Spettacoli“Festa dei Musei”: ingresso libero e visite guidate gratuite al Magma
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

“Festa dei Musei”: ingresso libero e visite guidate gratuite al Magma

L'iniziativa è in programma domenica primo marzo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 20 views

Follonica (Grosseto). Il museo Magma di Follonica partecipa alla “Festa dei Musei”, in programma nelle giornate del 1° febbraio e del 1° marzo.

In queste date l’ingresso al museo sarà libero e gratuito per tutti i visitatori dalle 15.30 alle 19.00. Sono inoltre previste due visite guidate gratuite, disponibili solo su prenotazione, alle 10.00 o alle 11.30.

Il Comune informa inoltre che, per tutto il periodo del Carnevale follonichese, dal 1° febbraio al 1° marzo, l’ingresso al Magma sarà gratuito per i possessori del biglietto del Carnevale, ad eccezione delle due domeniche sopra indicate, durante le quali l’accesso resterà comunque gratuito per tutti.

Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero 0566.59027 o scrivere una e-mail a frontoffice@magmafollonica.it (dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.00).

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

I bambini e la guerra nelle opere d’arte:...

Torna la “Festa dei Musei”: ingresso gratuito nelle...

Controlli dei Carabinieri: ragazzi segnalati per rissa, 15enne...

Follonica celebra le sue radici: iscritte al nuovo...

Giorno della memoria: tutte le iniziative in provincia...

“Radical Chi? Dedicato a chi resiste”: lo spettacolo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: