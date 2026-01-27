I bambini e la guerra nelle opere d’arte: se ne parla in una conferenza al Polo universitario

Grosseto. Venerdì 30 gennaio, alle 17, nell’Aula delle Colonne alla Fondazione Polo universitario grossetano, il professor Alessio Brizzi terrà una conferenza dal titolo “Piccoli danni collaterali – I bambini e la guerra nelle opere di alcuni artisti importanti”.

L’incontro

La guerra, con la sua brutalità e il suo dolore, ha sempre lasciato segni profondi nella storia dell’umanità e nell’arte. Ma come i bambini, in particolare, vivono e rappresentano questo trauma?

L’incontro è incentrato proprio sul tema terribilmente attuale delle vittime più indifese di ogni conflitto: i bambini.

Il professor Alessio Brizzi, esperto di storia dell’arte, guiderà attraverso le opere di alcuni artisti fondamentali, spaziando da Picasso a Banksy, da Robert Capa a Letizia Battaglia, con una serie di immagini importanti, alcune divenute vere e proprie icone, che hanno contribuito a mostrare il lato più atroce e spesso meno conosciuto di molte tragedie storiche lontane nel tempo, ma anche recenti, proponendosi come testimonianze altissime sia a livello espressivo che documentario.

In questi casi, l’arte diventa conoscenza, riflessione profonda, educazione, spesso denuncia.

L’incontro è organizzato dalla società Dante Alighieri, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario.