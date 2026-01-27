Home Cultura & SpettacoliI bambini e la guerra nelle opere d’arte: se ne parla in una conferenza al Polo universitario
Cultura & Spettacoli

I bambini e la guerra nelle opere d’arte: se ne parla in una conferenza al Polo universitario

L'iniziativa è in programma venerdì 30 gennaio

Grosseto. Venerdì 30 gennaio, alle 17, nell’Aula delle Colonne alla Fondazione Polo universitario grossetano, il professor Alessio Brizzi terrà una conferenza dal titolo “Piccoli danni collaterali – I bambini e la guerra nelle opere di alcuni artisti importanti”.

L’incontro

La guerra, con la sua brutalità e il suo dolore, ha sempre lasciato segni profondi nella storia dell’umanità e nell’arte. Ma come i bambini, in particolare, vivono e rappresentano questo trauma?

L’incontro è incentrato proprio sul tema terribilmente attuale delle vittime più indifese di ogni conflitto: i bambini.

Il professor Alessio Brizzi, esperto di storia dell’arte, guiderà attraverso le opere di alcuni artisti fondamentali, spaziando da Picasso a Banksy, da Robert Capa a Letizia Battaglia, con una serie di immagini importanti, alcune divenute vere e proprie icone, che hanno contribuito a mostrare il lato più atroce e spesso meno conosciuto di molte tragedie storiche lontane nel tempo, ma anche recenti, proponendosi come testimonianze altissime sia a livello espressivo che documentario.

In questi casi, l’arte diventa conoscenza, riflessione profonda, educazione, spesso denuncia.

L’incontro è organizzato dalla società Dante Alighieri, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario.

