Carnevale, al via le sfilate dell’edizione 2026: ecco le modifiche al traffico e i divieti

Follonica (Grosseto). L’edizione n.59 del Carnevale di Follonica è pronta ad animare le strade della città del Golfo.

Si parte con la prima sfilata di debutto domenica primo febbraio, si continuerà con il secondo appuntamento domenica 8, la terza sfilata domenica 15, tutte con inizio alle 14.30. La chiusura della manifestazione è in programma per sabato 21 febbraio, con l’inizio dei corsi mascherati posticipato per ammirare i carri e le mascherate a terra al tramonto, con la conclusione dell’evento in notturna.

Ad aprire la tradizionale kermesse sabato 31 gennaio sarà Re Carnevale, accompagnato da Miss Carnevale 2025.

Le modfiche al traffico

Di seguito le modifiche alla circolazione stradale nelle giornate del primo, 8 e 15 febbraio febbraio (ordinanza n°51 del 24 gennaio scorso)

divieto di transito e sosta con rimozione coatta dalle 7.30 fino alle 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia delle strade, nelle vie e piazze Albereta, lungomare Carducci, Gorizia, Giacomelli, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Gorizia fino all’intersezione con viale Carducci, Bicocchi, dal civico 1 all’intersezione con via Albereta, della Repubblica, nel tratto compreso fra via Vespucci e l’ingresso dell’area dell’ex Cartiera (via Bicocchi 1), XXV Aprile, area dell’ex Ilva nel parcheggio nel retro del palazzo comunale;

divieto di transito dalle 7.30 alle 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione su via Fratti nel tratto compreso tra via Marconi e via Zara;

divieto di transito e sosta con rimozione coatta dalle 7.30 alle 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione in via Zara, piazza Guerrazzi, nel tratto compreso tra il passo carrabile n° 2404 e viale Carducci, nell’area adiacente a via Zara/piazza XXV Aprile/piazza Guerrazzi (area della giostra);

divieto di transito, dalle 9.30, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei carri allegorici e smontaggio dei carri, su via dell’Industria, via Massetana, via Roma e via Bicocchi. Il personale del Comando della Polizia Municipale provvederà inoltre a chiudere tutte le strade ortogonali ricadenti nell’itinerario sopra indicato;

divieto di transito, dalle 9.30, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei carri allegorici e allo smontaggio dei carri, su via Bicocchi, nel tratto compreso fra via Norma Pratelli e via Roma, corsia lato mare;

divieto di transito dalle ore7.30 alle 21.00, e comunque fino al termine della manifestazione e delle attività di pulizia, nelle vie Trieste, Giacomelli (nel tratto compreso tra via Albereta e via Gorizia), Fiume, Trento, della Repubblica, nel tratto compreso fra via Vespucci e via Bicocchi 1, nel parcheggio antistante l’ex cartiera con ingresso/uscita su via Bicocchi 1;

divieto di sosta con rimozione coatta dalle 8.00 alle 24.00 in via dell’Industria, nel tratto compreso fra via del Sugheraio e via dell’Agricoltura, in via dell’Elettronica, e in via del Turismo, nel tratto compreso fra via dell’Edilizia ed il civico 345 (piazzale posto di fronte alla rotatoria), con interruzione della circolazione nei soli momenti di uscita e ingresso dei carri allegorici dai rispettivi capannoni.

Le predette limitazioni alla circolazione sono valide per tutti i veicoli, compresi quelle al servizio delle persone diversamente abili munite di apposito contrassegno. Il Comando di Polizia Municipale, attraverso il proprio personale e con l’ausilio dei volontari delle varie associazioni inquadrate nel sistema di controllo della manifestazione, provvederà in modo diretto o indiretto ad adottare tutte le ulteriori modifiche che si dovessero rendere necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica in considerazione dell’eccezionalità del provvedimento e delle ripercussioni sulla mobilità veicolare.