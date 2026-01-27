Home Colline MetallifereAuto esce di strada, entra in un giardino di una casa e si ribalta: ferita una donna
Auto esce di strada, entra in un giardino di una casa e si ribalta: ferita una donna

L'incidente è avvenuto a Filare, nel comune di Gavorrano

Gavorrano (Grosseto). Questa mattina la squadra deldDistaccamento dei Vigili del Fuoco di Follonica è intervenuta in via Ariosto, in località Filare, nel comune di Gavorrano, per un incidente stradale.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento da parte die Carabinieri di Follonica intervenuti sul posto,, un’auto, con a bordo la sola conducente, una donna residente in zona, nell’affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo finendo all’interno della proprietà privata di un’abitazione adiacente alla strada provinciale, ribaltandosi.

L’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è valso all’estrazione della conducente dall’abitacolo del veicolo mediante l’utilizzo di barella spinale, in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto. L’auto, alimentata a Gpl, è stata successivamente messa in sicurezza.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Grosseto per accertamenti.

