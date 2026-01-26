Passeggiata ornitologica, laboratori e attività per famiglie: una giornata di iniziative gratuite alla Diaccia Botrona

Grosseto. La Provincia di Grosseto promuove il Ramsar Day nella riserva naturale Diaccia Botrona, in programma domenica primo febbraio, con una giornata di iniziative gratuite dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione di una delle più importanti aree umide d’Italia e d’Europa.

L’appuntamento rientra tra le attività del progetto europeo Interreg marittimo Italia-Francia Ricrea, finalizzato alla tutela, promozione e fruizione sostenibile degli ecosistemi costieri e umidi, attraverso azioni di sensibilizzazione ambientale e coinvolgimento delle comunità locali.

Il “Ramsar Day” è la giornata dedicata alle zone umide, istituita per ricordare la convenzione di Ramsar, firmata nel 1971: un trattato internazionale che riconosce il valore ecologico, culturale ed economico di questi ambienti, fondamentali per la biodiversità, per la regolazione delle acque e per la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Le zone umide, infatti, sono habitat strategici per moltissime specie animali e vegetali – in particolare per l’avifauna – e rappresentano un patrimonio naturale da proteggere e tramandare.

Il programma del primo febbraio

Il “Ramsar Day” nella Diaccia Botrona propone un calendario di attività gratuite, rivolte a cittadini, famiglie e visitatori:

ore 9.30 – Passeggiata ornitologica (località Ponti di Badia) con guida ambientale ed esperto del Cnr-Iret, per l’osservazione degli uccelli acquatici svernanti e stanziali;

ore 10.00-11.30 e 14.00 – Attività e antichi mestieri nel padule (Casa Rossa Ximenes), laboratorio sulle tradizioni locali per conoscere il patrimonio culturale delle aree umide;

ore 10.30-12.00 e 14.30 – Vita nei canali (Casa Rossa Ximenes), laboratorio alla scoperta dei macroinvertebrati e dei piccoli pesci delle acque salmastre.

Come già avvenuto per altre iniziative del progetto, la giornata punta a far conoscere al pubblico i delicati equilibri dell’ecosistema della Diaccia Botrona e a rafforzare l’educazione ambientale, soprattutto tra le nuove generazioni.

Il Ramsar Day rientra nel più ampio programma di escursioni gratuite promosso dalla Provincia, realizzato con le cooperative Le Orme e La Silva, con attività tra dicembre 2025 e marzo 2026.

Il calendario completo è pubblicato al seguente link: www.provincia.grosseto.it/2025/12/03/al-via-il-calendario-di-attivita-del-progetto-europeo-interreg-ricrea

Tra le iniziative organizzate: passeggiate ornitologiche, itinerari in mountain bike, minitrekking all’Isola Clodia, passeggiate letterarie, trekking naturalistici e attività di sensibilizzazione ambientale.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0564 416276 – e-mail info@leorme.com o info@silvacoop.com

Partner di progetto: Provincia di Lucca capofila, Comune di Altare, Dipartimento del Var, Fondazione Med Sea, Comune di Alghero

Il progetto Ricrea vede il coinvolgimento e la collaborazione di: Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia

Far Maremma, Enti scientifici e soggetti del territorio impegnati nella gestione sostenibile delle aree umide, cooperative Le Orme e Silva per accompagnamento, didattica e guide ambientali.