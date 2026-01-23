Lesioni al seno non palpabili: con la medicina nucleare esami meno invasivi e diagnosi più accurata

Grosseto. All’ospedale Misericordia di Grosseto è stata introdotta una metodica avanzata per la localizzazione delle lesioni mammarie non palpabili. Si tratta della «Roll» (Radioguided occult lesion localization), una tecnica che migliora precisione diagnostica e qualità delle cure.
La procedura, sviluppata in collaborazione tra Medicina nucleare, Diagnostica e Chirurgia senologica, consente un’individuazione estremamente accurata della lesione attraverso l’utilizzo di un tracciante radioattivo che guida il chirurgo durante l’intervento.
Rispetto alle tecniche tradizionali, come la localizzazione con carbone, la «Roll» risulta meno invasiva e meno dolorosa, con un impatto positivo sulla qualità della vita delle pazienti. L’elevata precisione permette inoltre di ridurre la quantità di tessuto sano asportato, migliorando gli esiti estetici e diminuendo la necessità di reinterventi.
Il risultato si deve al lavoro congiunto fra la Medicina nucleare di Grosseto, diretta da Lucia Lelli; della Chirurgia senologia, diretta da Cristina Pacchiarotti, e da Cristina Grechi e Antonella Grassi, della Diagnostica senologica.
«L’introduzione di questa metodica – spiega l’èquipe – rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dell’offerta diagnostico-terapeutica per la sanità del territorio, confermando l’ospedale Misericordia come centro attento alla presa in carico multidisciplinare delle pazienti ed allo sviluppo di percorsi di cura sempre più appropriati e centrati sulla persona».