Mostra e presentazione di “Una vita oltre”: la frazione commemora la pittrice Laura Ferretti

Grosseto. Braccagni dedicherà un’intera giornata alla memoria e all’arte di Laura Ferretti, la pittrice maremmana scomparsa nel 2019 e ancora oggi profondamente amata dalla sua comunità.

Sabato prossimo il centro sociale “Gli Anta” ospiterà infatti sia l’esposizione di alcune sue opere sia la presentazione del volume ‘Una vita “oltre”. Laura Ferretti e le sue opere’, scritto dal giornalista Carlo Vellutini e pubblicato da Moroni Editore.

Il programma

La giornata si aprirà alle 10.30 con l’allestimento di una selezione di dipinti che permetterà ai visitatori di immergersi nel percorso creativo dell’artista, che attraversa varie fasi, dall’astratto ai paesaggi, dalla spiritualità alle suggestioni etrusche, con la sua inconfondibile tecnica a spatola.

Alle 17 seguirà la presentazione del libro, alla presenza dell’autore Carlo Vellutini, dell’editore Cesare Moroni, del presidente dell’associazione “Gli Anta” Robi Giannini e dell’assessore alla cultura Luca Agresti.

Il volume ricostruisce la storia umana e artistica di Laura Ferretti attraverso un racconto che intreccia biografia, testimonianze e immagini.

“Questa giornata vuole restituire l’arte di Laura alla Maremma, per questo ringraziamo il centro ‘Gli Anta’ che ha pensato a questa iniziativa – sottolinea Carlo Vellutini – Le sue opere hanno viaggiato nel mondo, ma il cuore della sua ispirazione è sempre rimasto qui, nella sua terra e Braccagni è un luogo al centro della pianura, ma circondato da quei borghi che l’artista amava tanto”.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato anche un video con un’intervista alla stessa pittrice e rielaborato dal marito Claudio Rossi, un documento prezioso in cui Laura Ferretti racconta la propria arte, le sue scelte stilistiche e il significato profondo delle sue opere. Un momento particolarmente atteso dagli appassionati, che permetterà al pubblico di ascoltare direttamente la sua voce e di ritrovare la sua sensibilità.

“Rivederla e riascoltarla – conclude Vellutini – sarà un modo per restituire alla comunità un frammento autentico della presenza di Laura Ferretti”.

Dopo l’intitolazione all’artista di un parco cittadino, sta anche proseguendo la pratica per la donazione al Museo archeologico di Grosseto della serie dei quadri dedicata al mondo degli Etruschi, alcuni dei quali saranno esposti sabato a Braccagni. Un patrimonio che la pittrice, nonostante molte richieste dall’Italia e dall’estero, non ha mai voluto vendere e che il marito, con questo atto, vuole rendere fruibile a tutti i grossetani.