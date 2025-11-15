Home AttualitàUn parco intitolato a Laura Ferretti: omaggio alla memoria della pittrice grossetana
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Un parco intitolato a Laura Ferretti: omaggio alla memoria della pittrice grossetana

L'artista maremmana ha raccontato attraverso i suoi paesaggi la profondità spirituale della sua terra

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Questo pomeriggio è avvenuta l’intitolazione dell’area verde tra via Senese e via Inghilterra, a Grosseto, alla pittrice Laura Ferretti.

L’artista maremmana ha raccontato attraverso i suoi paesaggi la profondità spirituale della sua terra, trasformando la natura in simbolo di vita e introspezione. Riconosciuta con premi e onorificenze, ha rappresentato l’arte toscana nel mondo. Scomparsa nel 2019, continua a essere ricordata con eventi, pubblicazioni e retrospettive dedicate al suo “viaggio nel colore”.

Siamo lieti di inaugurare un parco in memoria di Laura Ferretti – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -, una grande artista maremmana che ha dedicato la sua vita a rappresentare la bellezza della nostra terra. L’intitolazione di questo spazio verde è un riconoscimento importante per la sua eredità artistica e per il suo amore verso la Maremma. Siamo orgogliosi di onorare la sua memoria e di continuare a promuovere l’arte nella nostra comunità”.

“Si tratta di un’iniziativa significativa – dichiara l’assessore alla toponomastica Fabrizio Rossi – perché dedicata a un’artista di grande talento. Sono onorato di intitolare questo spazio a Laura Ferretti, in riconoscimento del suo contributo artistico e culturale alla nostra terra”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dighe mobili per combattere la siccità: il Consorzio...

Confindustria Toscana Sud, nominato il nuovo presidente di...

Benessere emotivo, stili di vita, turismo sostenibile: nuovi...

“Solisti & Orchestra”: concerto nella chiesa di San...

Progetti di parchi eolici in Maremma, se ne...

“Il bacio di Evelyn”: pizzaiolo maremmano conquista il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: