“La magia del canto”: nuovo appuntamento con “Il lato nascosto della musica”

L'iniziativa è in programma lunedì 17 novembre

Grosseto. Prosegue il viaggio alla scoperta delle dimensioni più profonde e meno esplorate dell’arte musicale con la rassegna “Il lato nascosto della musica”, promossa da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto.

Lunedì 17 novembre, alle 17.00, il Polo Le Clarisse ospiterà il terzo appuntamento. L’ingresso è libero, ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni.

Protagonista dell’incontro sarà il soprano Debora Beronesi (nella foto), accompagnata dal tenore Bruno Talocco e dalla pianista Mirella Vinciguerra, con una conferenza dal titolo “La magia del canto”. Un percorso affascinante che guiderà il pubblico alla scoperta del rapporto tra voce, anima e vibrazione, rivelando come il canto possa diventare strumento di espressione profonda e di connessione interiore.

L’incontro sarà arricchito da esibizioni dal vivo che renderanno l’esperienza ancora più intensa e coinvolgente, offrendo ai presenti l’opportunità di ascoltare e osservare direttamente la forza comunicativa della voce e il suo impatto emotivo.

