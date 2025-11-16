“La lingua perfetta”: conferenza sulla Linguistica alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Martedì 18 novembre, alle 17, alla Fondazione Polo universitario grossetano, nell’Aula delle Colonne, avrà luogo la conferenza del professor Lorenzo Zambernardi, dal titolo “La lingua perfetta: nascita delle scienze linguistiche, tra rigore metodologico e distorsioni ideologiche”.

La lezione di Lorenzo Zambernardi intende proporre il quadro in cui si inserisce la nascita della Linguistica come scienza esatta tra Settecento e Ottocento, un periodo storico in cui i nazionalismi iniziano a investire l’Europa. Da tale contesto si sviluppa l’indagine che analizza quanto e in quale maniera i principi metodologici e i presupposti di una nuova disciplina possano essere piegati alle necessità propagandistiche del tempo.

Esiste una lingua perfetta per una “razza” perfetta?.

L’incontro è organizzato dalla società Dante Alighieri.