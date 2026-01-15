Abbattimento degli alberi e gestione del verde urbano: Grosseto Città Aperta organizza un incontro pubblico

Grosseto. Sabato 17 gennaio, alle 10.00, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, l’associazione Grosseto Città Aperta promuove un incontro pubblico per approfondire le criticità del piano di abbattimenti deliberato dall’amministrazione comunale e presentare soluzioni alternative fondate su contributi scientifici di alto profilo.

“L’iniziativa nasce in risposta al recente avvio del taglio di oltre duecento alberature – si legge in una nota di Grosseto Città Aperta –. Un’operazione che, oltre a colpire profondamente la sensibilità della comunità, è stata gestita senza trasparenza e sulla scorta di scelte tecniche inadeguate che rischiano di trasfigurare irrimediabilmente il volto della città. L’evento, dal titolo ‘Verde urbano, il caso Grosseto. Oltre i 215 abbattimenti: verità tecnica e soluzioni alternative per il patrimonio arboreo della città’, intende offrire uno spazio di confronto rispetto ad una questione di grande valore ambientale e sociale, nella quale si incontrano le istanze dei cittadini a non essere privati di uno straordinario patrimonio arboreo con la necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica”.

Ad aprire i lavori saranno Carlo De Martis e Debora Giomi per Grosseto Città Aperta, ai quali seguiranno i contributi di autorevoli professionisti. Tra i relatori sarà presente il Dottore forestale Luigi Sani, docente universitario e membro dell’International Society of Arboriculture, il quale argomenterà sui metodi di valutazione e di gestione del rischio arboreo. Il dottor Sani tra l’altro si è interessato del ‘caso Grosseto’, fornendo un parere pro-veritate dal quale è emerso che la stragrande maggioranza degli alberi interessati al taglio non versa in condizioni tali da giustificarne l’abbattimento.

Accanto a lui interverrà il Dottore forestale Emiliano Sanfilippo, docente e socio fondatore di Arborete, associazione di professionisti dedicata alla gestione scientifica del patrimonio arboreo attraverso protocolli innovativi per la valutazione del rischio e la valorizzazione del valore ecosistemico delle piante, il quale tratterà del contributo delle analisi strumentali nella valutazione degli alberi.

Chiuderà la sessione il contributo del dottor Paolo Bellocci, arboricoltore e funzionario pubblico, il quale interverrà quale delegato per la Toscana dell’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini, che dal 1956 è il punto di riferimento per i professionisti che operano nella Pubblica Amministrazione responsabili della progettazione, manutenzione e tutela del patrimonio botanico e paesaggistico pubblico.

A seguire, vi sarà lo spazio per gli interventi del pubblico.

“All’incontro sono stati invitati l’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, il Collegio dei Periti agrari, le associazioni ambientaliste, nonché il sindaco, gli assessori competenti e i dirigenti comunali, nell’ottica di favorire la costruzione di una efficace governance del verde urbano – termina Grosseto Città Aperta -. Un’efficace gestione del verde urbano non si esaurisce infatti nella quantità di alberature piantate, come a volte qualcuno tende a pensare, ma nella qualità dell’ecosistema urbano a beneficio dei suoi abitanti. Questo significa riconoscere la dovuta priorità alle politiche per il verde urbano e, con essa, l’assegnazione a tale comparto di adeguate risorse economiche. Un ringraziamento particolare va infine al pittore Armando Orfeo, che ha concesso l’utilizzo di una sua bellissima opera per la locandina dell’evento”.